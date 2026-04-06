Предизборната кампания тръгна по-бавно, но постепенно набира темпо. Миналата седмица дори беше свикано извънредно заседание на Народното събрание. В последните дни се разгарят едни много негативни сценарии, които се проектират на битово ниво. Темата за цените започва да доминира и в политическия ред, и в предизборната кампания. Това каза социологът от „Насока” Елена Дариева в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS

Тя посочи, че динамиката на кампанията по места е много различна – някъде е сравнително спокойна, за разлика от други райони.

Социологът от „Тренд” Евелина Славкова смята, че през последните две седмици обикновено кампаниите стават най-интензивни. По нейни думи има определени нападки, но като цяло кампанията не е агресивна. И допълни, че липсва „битка” между основните лидери на големите партии. Славкова коментира още, че кампаниите през последните години вече не са „за”, а „против”.

