Предизборната кампания у нас тепърва ще се изостря и най-негативните ѝ прояви все още не са видими. Около това мнение се обединиха пиар експертите Диана Дамянова и Георги Куртев в ефира на „Твоят ден“ по NOVA NEWS, като очертаха напрегната надпревара до вота на 19 април.

Според Дамянова кампанията навлиза в решаващ етап, в който ще се използват по-агресивни похвати. „Да лишиш опонента от време за реакция е сред основните тактики”, обясни тя. По думите ѝ, когато има реална политическа битка, „няма да мине кротко“, а напрежението ще ескалира в последните седмици. Въпреки това тя е категорична, че избирателите няма лесно да се поддадат.

Куртев също очаква влошаване на тона. „Най-пошлото още не сме го видели“, смята той и подчерта липсата на идеи и креативност. Според него политическите сили в момента се фокусират основно върху „консолидиране на твърдите ядра“, а публичните изяви остават на „изключително ниско ниво“ и не помагат за изграждане на доверие.

По думите на Дамянова в момента се води и ключова битка за проруския електорат. Според нея социологическите данни често „подвеждат“ политиците и водят до грешни стратегии. Според нея кампанията страда и от липса на реална връзка с хората, което допълнително задълбочава дистанцията между партии и избиратели.

Анализаторите се фокусираха и върху акциите “Купен вот”. Дамянова подчерта нуждата от реални резултати, докато Куртев изрази надежда, че усилията на институциите ще дадат резултат, но предупреди, че ниската избирателна активност улеснява манипулациите: „Целта е да се намали избирателната активност“, тъй като така влиянието на контролирания и корпоративния вот нараства.

Целия разговор вижте във видеото.

Редактор: Ралица Атанасова