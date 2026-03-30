Предизборната кампания е в разгара си, а политическите послания отново за на дневен ред. В ефира на „Твоят ден“ политологът Георги Харизанов и доцент Георги Лозанов анализираха динамиката на кампанията и как тя влияе върху избирателите.

Харизанов подчерта, че липсата на дебати между кандидатите поставя журналистите в ролята на опоненти: „Когато няма опоненти и дебати журналистите, влизате в ролята на тези, които трябва да проведат този дебат, да поставят на изпитание тезите на политиците. Това води до напрежение и агресия, които понякога се отразяват на изборната активност”, смята експертът.

МВР: Получени са 576 сигнала за купен вот в страната, образувани са 181 досъдебни производства

Лозанов добави, че предизборното говорене е силно агресивно и често е повече театър, отколкото реален дебат: „Предизборното говорене е агресивно… Това е състезание, в което арбитър е избирателят. Избор между демокрация и автокрация, но картината не личи.“ По думите му социалните мрежи и брифинги позволяват на кандидатите да говорят директно с аудиторията, но без възможност за обратна връзка, а крайните позиции затрудняват диалога.

Анализаторите коментираха и влиянието на кратките медийни формати върху кампанията. Лозанов отбеляза: „Задържането на вниманието е все по-трудно, следователно кратките фрази се харесват повече.“ Според Харизанов тези практики замъгляват същинските теми, а скандалите се използват целенасочено, за да се мобилизира електоратът.

Даниел Митов: ГЕРБ винаги отива на избори за победа, след това ще видим какви са възможните конфигурации за управление

Харизанов изрази надежда за по-висока избирателна активност и доверие в изборния процес: „Ще има по-висока избирателна активност, повече хора да са убедени, че изборите ще бъдат честни, че всичко ще бъде отчетено, ще се брои и ще има значение.“ Лозанов добави, че кампаниите в малките населени места се бележат от индивидуални порочни практики, но те не винаги се спускат от централното ръководство на партиите.

Редактор: Ралица Атанасова