Координационният съвет за подготовка на предстоящите парламентарни избори изнесе нови данни за вота през април. Съветникът на служебния премиер по въпросите за изборите Ваня Нушева направи обобщение на свършеното от институциите през изминалата седмица.

"Областните управители вече организират изработването на параваните за изборите. Те закупуват необходимите изборни книжа и материали", подчерта тя. По думите ѝ МВнР работи интензивно, за да осигури възможност на максимално широк кръг български граждани в чужбина да упражнят правото си на глас. "Над 60 000 заявления за гласуване са подадени, което е два пъти повече от предходните избори. Ще бъдат открити 493 секции извън страната, като местата са мотивирано определени в сътрудничество с Министерството на регионалното развитие и служба ГРАО", обясни Нушева. Тя напомни, че на 4 април изтича срокът за подаване на заявления за гласуване по настоящ адрес.

МВР от своя страна обработва голям брой сигнали за нередности, включително за купуване на гласове. "Работата е интензивна и продължава до самия ден на изборите", заяви Нушева и уточни, че МВР ще поеме и охраната на помещенията, в които ще работи изборната администрация.

Министерство на електронното управление, което отговаря за подготовката на изборните машини, включително изграждане на софтуера и хеш-кода - съвместно с Централната избирателна комисия извършва всички необходими тестове, изтъкна Нушева.

Заместник-министърът на вътрешните работи Иван Анчев заяви, че във Вътрешното министерство са получени 576 сигнала за нарушаване на изборното законодателство и политическите права на гражданите. "Най-много от тях са в ОДМВР - Бургас (97), следвани от Столичната дирекция на вътрешните работи (58), ОДМВР - Враца (50), както и други областни дирекции с по-нисък, но съществен брой сигнали – 33, 30, 26", обобщи данните той.

От всички сигнали 514 са свързани с купуване на гласове в полза на политически партии или коалиции. От тях 15 са за неправомерна агитация, 3 - за корпоративен вот и 1 за унищожаване на имущество. По тези сигнали са образувани 181 досъдебни производства. "Най-много са в СДВР (36), следвани от Бургас (24), Кюстендил (17) и други области. Всички производства са за престъпления срещу политическите права на гражданите", уточни той.

Съставени са 1476 предупредителни протокола по Закона за МВР, а на територията на страната са проведени 120 специализирани полицейски операции. До момента са задържани 95 лица - 34 в СДВР, 15 в Бургас, по 5 в Кюстендил, Хасково и Шумен, по 4 в Благоевград, Кърджали, Монтана, Перник.

