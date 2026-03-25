Едно от големите предизвикателства пред ЦИК за тези избори е свързано с ограничаването на броя на секциите за гласуване в държавите извън Европейския съюз. В ефира на „Здравей, България” председателят на комисията Камелия Нейкова каза, че има драстично увеличение на броя заявления за гласуване извън граница.

„60 897 са подадените електронни заявления. На изборите през октомври 2024 г. бяха малко над 30 000”, обясни Нейкова. Тя даде пример и с Великобритания – при 2000 заявления през 2024 г., този път са получени 10 000.

Нейкова обясни, че тези заявления служат за разкриване на избирателни секции и за съставяне на списъците за гласуване. Това означава, че има ли заявления, ЦИК е длъжна да осигури секции. Няма обаче как да го направи заради ограничението от 20 секции, извън дипломатическите и консулските представителства, в страните, които не членуват в ЕС.

„Тежката задача пред ръководителите на дипломатическите и консулските представителства е да съобразят предложенията си за местоположение на избирателните секции, така че те да бъдат максимално удобни за избирателите”, каза Нейкова.

В посолството в Лондон ще бъдат разкрити още 7 секции, обясни Нейкова. Две ще има и в Единбург.

„Дали ще има секции в почетните консулства зависи от преценката на МВнР за това отговарят ли съответните места на изискванията. Ако да, могат да се разкриват и повече от 20 секции в определени градове”, поясни Нейкова.

„Няма как хората, които преди са гласували в 112 секции, да бъдат обслужени от 20. Това означава сериозен проблем”, коментира председателят на ЦИК. И увери, че комисията ще направи всичко възможно, за да дадат възможност на всички желаещи да упражнят правото си на глас.

Заявленията за гласуване в Турция са по-малко отколкото са били през 2024 г., обясни още Нейкова.

За да няма масови смени на членове на СИК в последния момент, от ЦИК дадоха възможност те да бъдат назначени максимално близо до крайния срок.

При предишните избори 43 секции не са били включили устройствата за видеонаблюдение, без да има основателна причина за това. На всички техни председатели ЦИК е съставила актове за административни нарушения, а съответните областни управители са издали наказателни постановления. „Глобите, предвидени в нормативната уредба, са ниски – от 20 до 200 лева”, каза Нейкова.

