Координационният съвет за подготовка на предстоящите предсрочни парламентарни избори се събра на заседание. В щаба участват представители на Министерството на електронното управление, МВР, МВнР и Министерството на регионалното развитие.

В отговор на запитване на NOVA, директорът на дирекция „Комуникационни и информационни системи“ в Министерството на външните работи Боряна Стойнова представи информация за организацията на изборите извън страната, с акцент върху секциите в трети държави извън Европейския съюз.

Тя уточни, че в дипломатическите и консулските представителства извън ЕС ограниченията по Изборния кодекс могат да намалят броя на секциите. „Някои от нашите сгради не позволяват повече от една секция - например консулската канцелария в Бурса или генералното консулство в Одрин. В Генералното консулство в Истанбул очакваме предложението на генералния консул - там вероятно ще бъдат две секции, а в посолството в Анкара - три“, уточни Стойнова.

Финалните предложения за броя и разположението на секциите ще бъдат изпратени към Централната избирателна комисия след изтичане на крайния срок за подаване на заявления за гласуване и след събиране на мотивираните предложения от дипломатическите представители.

А съветникът на служебния премиер по въпросите за изборите Ваня Нушева подчерта, че Министерският съвет подпомага ЦИК в организационно-техническия аспект на подготовката. „От началото на мандата на правителството предприемаме мерки за координация между институциите, които имат ключови правомощия във връзка с подготовката на изборите“, заяви тя.

Тя отбеляза ръста на заявленията за гласуване. „До момента са подадени 44 хиляди заявления, което е значително повече от 35-те хиляди на предходните избори. Крайният срок за подаване изтича утре, така че числото вероятно ще се увеличи“, предположи изборният експерт.

Нушева изтъкна ролята на Министерството на вътрешните работи (МВР) в защитата на политическите права на гражданите. „Към настоящия момент е създаден оперативен щаб, разработени са планове за действие и от първия ден на предизборната кампания вече действа официална линия за сигнали“, уточни тя.

Тя отбеляза ръста на сигналите и досъдебните производства. „Към момента са получени 105 сигнала в МВР, а броят на досъдебните производства е 43. Това показва, че сигналите са достатъчно основание прокуратурата и следствените органи да започнат проверка“, каза тя. Нушева подчерта, че високият брой сигнали е знак за повишено доверие в експедитивната и безпристрастна работа на МВР.

Министерството на електронното управление съвместно с ЦИК е извършило тестове на машините за гласуване. „На 10 март бяха изтеглени номерата на машините за проверка и беше изработена актуализирана методика за удостоверяване на съответствието им с техническите изисквания“, обясни Нушева. Тя добави, че методиката е преминала обществено обсъждане и предстои съгласуване с Българския институт по стандартизация, Българския институт по метрология и Министерството на електронното управление.

Министерството на външните работи води интензивен диалог с българските общности извън страната. „Целта е да се систематизира информацията за компактните групи българи и да се определят секции на удобни места. След последните промени в Изборния кодекс извън ЕС броят на секциите е ограничен до 20, затова Министерството проучва възможностите за допълнителни секции в дипломатическите представителства“, обясни Нушева.

Нушева подчерта ролята на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и ГРАО в актуализирането на избирателните списъци. „Областните управители играят ключова координационна роля – те комуникират с Министерския съвет, с министерствата и с общините, за да систематизират информацията и да осигурят логистиката на изборния процес“, обясни Нушева.

Особено внимание беше отделено на осигуряването на паравани за гласуващите. „Целта е параваните да бъдат осигурени за всички секции, за да се предотврати натиск върху избирателите или нарушаване на тайната на вота“, обясни тя.

Нушева отбеляза, че тази седмица предстоят важни действия на МВР и Министерството на електронното управление, включително мерки за превенция на купуване на гласове и контрол върху избирателите. „Една от амбициозните цели е тези практики да бъдат ограничени и МВР работи интензивно в тази посока“, завърши тя, предавайки думата на заместник-министъра на вътрешните работи Иван Анчев за подробности по превантивните мерки.

Заместник-министърът на вътрешните работи Иван Анчев представи пред медиите актуална информация за действията на МВР по осигуряване на изборния процес за предстоящите предсрочни парламентарни избори. Той раздели презентацията си на две части - общ преглед на мерките и „моментна снимка“ на ситуацията през последната седмица.

„До 8.30 часа на 23 март получените сигнали за нарушаване на изборното законодателство и политическите права на гражданите са 151“, съобщи Анчев. Той уточни, че най-много сигнали са регистрирани в София - 35, Варна - 19, и Велико Търново - 17. „От всички сигнали 126 са свързани с купуване на гласове, 5 за неправомерна агитация, 3 за корпоративен вот, 1 за унищожаване на имущество и 16 за други нарушения“, добави той.

Анчев съобщи, че към 8:30 ч. са образувани 53 досъдебни производства, като 26 от тях се водят по общия ред, а 27 са бързи производства, всички по членове 167 и 169 от Наказателния кодекс. „Съставени са 272 предупредителни протокола по член 65 от ЗМВР, а на територията на страната са проведени 51 специализирани полицейски операции за превенция и противодействие на престъпленията срещу политическите права на гражданите“, подчерта заместник-министърът.

По отношение на задържаните лица, Анчев обясни: „Общо 30 лица са задържани - 22 в СДВР, по 3 в Бургас и Хасково и по един в Варна и София-област. Няма съставени актове за административни нарушения“.

Анчев представи и новостите в организационната работа на МВР: „Стартира географската информационна система за изборни процеси, която позволява всички сигнали да се въвеждат до 10 минути от получаването им и да се насочват към съответните структури“.