В МВР ще бъде утвърден план и ще работи щаб, който да координира действията на структурите на министерството в процеса на подготовката и провеждането на изборите. Това заяви изпълняващият длъжността зам. главен секретар на МВР Георги Кандев по време на инициираната от служебния премиер Андрей Гюров среща с областните управители в Министерския съвет.

По време на разговорите беше заявено, че за подготовката на предстоящите предсрочни избори през април ще се провеждат регулярни координационни срещи между ръководителите на областните дирекции на МВР по места и областните управители. Тяхната цел ще бъде обсъждането на актуалните въпроси по организацията на изборите, както и своевременната реакция при постъпващи сигнали.

