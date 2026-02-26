Премиерът Андрей Гюров проведе среща с новите областни управители. Причината е подготовката на предсрочните парламентарни избори. В началото на седмицата от служебния кабинет бяха сменени всички областни управители и бяха назначени 28 нови лица. Според премиера Гюров промените са ключови за гарантиране на честността на вота.

Служебният премиер заяви по време на срещата, че очаква от областните управители безпристрастност, добра организация и навременни действия по организирането на честни и прозрачни избори. "Второстепенни задачи няма", категоричен беше Гюров и посочи, че целта на служебния кабинет е да бъдат проведени изборите професионално, прозрачно и спрямо правилата. "Задачата Ви е тежка и отговорна, наясно сме, че ще има много предизвикателства и сме готови да Ви подпомогнем с всичко, каквото зависи от нас", заяви още Гюров. Министър-председателят специално акцентира върху необходимостта да бъде създадена добра организация и координация.

Премиерът коментира и критиките в публичното пространство по отношение на смяната на областните управители. "Тези обвинения идват предимно от хората, които проведоха едни от най-нечестните избори в историята на страната и това беше дори санкционирано от Конституционния съд", припомни Гюров. "Изборът да го направим по този начин, толкова бързо и с Вас тук около тази маса, е единствено с цел да осигурим професионализъм и да подсигурим добра организация за провеждане на изборите", допълни още той.

Масовата смяна бе последвана от остри политически реакции в парламента. Част от формациите заподозряха кадрово влияние на коалицията „Продължаваме промяната – Демократична България“, докато оттам категорично отрекоха да са посочвали свои кадри.

Регулярни координационни срещи между ръководителите на областните дирекции на МВР по места и областните управители ще се провеждат за подготовката на предстоящите предсрочни избори през април. Това стана ясно на инициираната от премиера Андрей Гюров среща с областните управители в Министерския съвет, в която участие взе и изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев.

Целта на работните срещи по места ще бъде обсъждането на актуалните въпроси по организацията на изборите, както и своевременната реакция при постъпващи сигнали.

Кандев съобщи също, че в МВР ще бъде утвърден план и ще работи щаб, който да координира действията на структурите на министерството в процеса на подготовката и провеждането на изборите.

