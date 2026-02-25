Срещу вътрешния министър беше задействана операция по сплашване. Това каза служебният премиер Андрей Гюров при откриването на второто правителствено заседание.

"Когато един министър започне да чисти МВР от зависимости, реакцията не закъснява. Появяват се сценаристи, сигнали и прокурори. Това няма да ни спре", зарече се Гюров.

Повод за думите му стана фактът, че народните представители включиха в дневния си ред изслушване в пленарна зала на служебния министър на вътрешните работи Емил Дечев и на ръководството на ГДНП във връзка с оказван натиск по случая „Петрохан“. Освен това впоследствие стана ясно, че вероятно премиерът е имал предвид привикването на министъра в прокуратурата по същото време, когато течеше заседанието на МС. От СГП отхвърлиха такова твърдение в своя позиция:

Никъде в акта си наблюдаващият прокурор не е указвал да се снемат обяснения от служебния министър на вътрешните работи, още по-малко това да бъде извършено на конкретна дата и час - днес от 10 часа.

Припомняме, че днес Министерският съвет внесе проекта за втория удължителен закон за бюджета. "Може да са привикали вътрешния министър, но финансовият е тук. От него очаквам не само удължителен бюджет, но и ревизия на заварените обществени поръчки. Ще искам още днес да научим дали е вярно, че от парите за онкоболните деца се плащат тестове по 30 евро, които в аптеките се продават за 3 евро. Ако е истина, това ще бъде още едно обяснение на факта, че ни атакуват още от първия ден. Едва ли ще чуем от сценаристите и прокурорите да питат за това. Тяхната поръчка е да сплашат вътрешния министър", коментира служебният премиер.

Гюров увери, че служебното правителство няма да се огъне, а връщане назад няма. "Нашият мандат не произтича от зависимости, а от нуждата държавата да си поеме въздух, да възстановим правилата и да върнем загубеното доверие. Още днес ще изпратим на президента Йотова всички допълнителни материали за освобождаването на главния секретар на МВР", добави министър-председателят.

Гюров уведоми, че в четвъртък ще бъдат поканени всички новоназначени областни управители, които трябва да започнат подготовката на изборите. "Те са нови, защото старите бяха част от управление, което падна след най-масовите протести в историята на държавата. Ако действаме с почтеност и кураж, дори най-злостните атаки няма да ни спрат", категоричен бе той.

По повод твърденията, че служебният министър на вътрешните работи ще бъде разпитван дали е оказвал влияние върху разследването за „Петрохан”, от Софийската градска прокуратура излязоха с позиция.