МВР продължава активната си работа за гарантиране на честни и прозрачни избори, като към днешна дата остават 27 дни до вота. Главният секретар на ведомството предостави последни данни за дейността по превенцията на изборните престъпления.

Според последната информация досъдебните производства, свързани с нарушения на изборния процес, значително са се увеличили. Към момента са образувани 57 досъдебни производства, при едва 4 за същия период преди изборите през октомври 2024 г. Това представлява ръст от 1325%.

Също така са издадени 272 предупредителни протокола по чл. 65 от Закона за МВР, което е значително повече спрямо 28 протокола през 2024 г., отбелязвайки увеличение от 871%.

Гражданите активно сигнализират за нарушения, като са получени 152 сигнала, спрямо едва 13 през 2024 г., което е ръст от 1069%.

МВР уверява, че остава ангажирано с противодействието на нарушенията на изборните права и с гарантирането на законността в изборния процес.

Редактор: Цветина Петкова