Към тази сутрин в страната са образувани 45 досъдебни производства, свързани с изборни нарушения. Това каза в Сливен служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев, който представи новия директор на областната дирекция на МВР – старши комисар Иван Русев. По същото време преди предходните парламентарни избори броят на досъдебните производства е бил значително по-нисък.

„Нямам никакво съмнение, че българската полиция може да работи успешно както по превенцията срещу изборните престъпления, така и при тяхното разследване. В значителна степен обаче ефективността зависи от ръководството на МВР и от ясните сигнали, които то дава към служителите”, посочи Дечев.