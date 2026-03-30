„По моето скромно виждане служебната власт няма право на знакови посещения”, коментира бившият служебен премиер Стефан Янев в предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS. Той потвърди, че неговата формация няма да участва в предстоящите избори, но изрази критична позиция относно действията на настоящия служебен кабинет и икономическите предизвикателства пред страната.

Повод за коментара му стана посещението на служебния премиер Андрей Гюров в Украйна. Той подчерта, че знаковите посещения трябва да се правят от редовни кабинети, които имат мандат за устойчива политика.

Стефан Янев: Нека да не плашим хората, че има пряка и непосредствена заплаха за националната сигурност

Относно терминологията на конфликта и освобождаването му като министър Янев обясни, че „Специална операция се нарича операция, която има специални цели, параметри и времеви хоризонт”. По думите му и до момента тази терминология не е сменена от двете страни, за да се избегнат определени последствия от гласуване на решение за влизане във война.

Бившият премиер посочи, че рисковете за България в момента са предимно геополитически и икономически, свързани с енергийната сигурност и пазарите. „Вървим в една спирала на нови заеми”, предупреди той и допълни, че следващото управление ще се сблъска с необходимостта от промяна на данъците, за да се излезе от тази ситуация.

Янев обърна внимание и на глобалните фактори като напрежението в Близкия изток и значението на Ормузкия проток. „През този пролив преминават около над 40% от изкуствените торове и материалите, прекурсорите, от които се правят изкуствени торове”, коментира той по отношение на въздействието върху икономиката и бизнеса.

По отношение на предстоящия вот бившият премиер изрази скептицизъм спрямо провеждането на кампанията. „Не виждам признаци за промяна в начина, по който се организират изборите. По-скоро ще видим още от същото”, заяви той.

