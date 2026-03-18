В ефира на предаването „Пресечна точка” бившият служебен премиер и бивш министър на отбраната Стефан Янев коментира ескалиращото напрежение в Близкия изток и отражението му върху сигурността на България. Той призова да не се плашат гражданите с твърдения за пряка заплаха.

„Нека да не плашим хората, че има пряка и непосредствена заплаха за националната сигурност. Оценката на рисковете е много отговорен процес на базата на сериозен анализ и след като кабинетът разполага с цялата информация, нека приемем, че тяхната оценка е правилна”, заяви Янев.

В МС се проведе Съвет по сигурността заради ескалацията в Близкия изток

Според него е време да се излезе от стереотипа, че сигурността е само военна и вътрешна. „Сигурността е и икономическа, и енергийна, и въпрос на дипломация. Чрез дипломатически ходове могат да се смекчават отделни ефекти”, допълни той.

⇒ Енергийната сигурност и лидерството на Европа

Янев посочи, че настоящите конфликти са индикация за пренареждане на световните отношения, включително основните маршрути за пренос на енергия, стоки и търговия. Според него Европейският съюз е „големият губещ” в тази ситуация.

„Европа, благодарение на своето, меко казано, грешно лидерство, е способна да произвежда хубави лозунги, но малко практически решения. Големият проблем е в енергийната сигурност – на базата на лозунги се отказваме от наличен евтин ресурс, цитирам руски газ и нефт. Конкурентоспособността на европейската икономика е застрашена, тя е оголена напълно”, коментира бившият министър. Той подчерта, че прагматизмът изисква всяка държава, включително България, да отстоява националните си интереси чрез гарантиране на енергийна стабилност и развитие на бизнеса.

⇒ Криза на доверието в НАТО

По отношение на военния инструмент на сигурността, който за България зависи от членството в НАТО, Янев отбеляза наличието на криза на доверие между съюзниците. Той даде за пример реториката на Доналд Тръмп и факта, че действията в Иран не са били обсъждани предварително в Алианса.

„Тази война не започна със съгласие между страните членки в НАТО, тя започна със съгласие между Израел и САЩ. НАТО изобщо не е стояло пред въпроса участваме ли или не”, обясни той. Янев допълни, че предстои да се види дали обявената визита на Тръмп в Китай ще се състои, или ще бъде отложена, тъй като на американския президент му трябват „карти в ръката”, а бърза победа в Иран или Венецуела не се е случила.

Цялото предаване гледайте във видеото.

Редактор: Мария Барабашка