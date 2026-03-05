Съветът по сигурността към Министерския съвет се събра на заседание заради нарастващото напрежение в Близкия изток. Срещата започна в 11:00 часа в сградата на правителството и приключи минути преди 14 часа.

Заседанието беше свикано по искане на министъра на отбраната Атанас Запрянов след вчерашното редовно заседание на кабинета. Повод за това стана информацията за изстреляна балистична ракета към територията на Турция, която е преминала над Ирак и Сирия, а впоследствие е била свалена от системите за противовъздушна отбрана на НАТО над Турция. От Техеран отрекоха да са стреляли към южната ни съседка.

Въоръжените сили на Иран отричат да са изстрелвали ракета към Турция

По думите на министъра този инцидент променя средата за сигурност и налага нова оценка на рисковете, произтичащи от конфликта в Близкия изток. Като допълнителен повод за заседанието бяха посочени и опити за атаки срещу бази в Кипър през последните дни.

Вчера е проведено и съвещание с командването на Въоръжените сили, на което са набелязани допълнителни мерки за сигурност. Част от тях предвиждат промени в готовността на някои формирования, свързани с противовъздушната отбрана на страната.

На днешното заседание участваха и представители на парламентарнопредставените сили, които бяха запознати с оценките на службите и предложените мерки.

Запрянов: Иран извършва провокации към страни в ЕС и НАТО. Свикваме спешно заседание на Военното министерство