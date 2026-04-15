Софийската районна прокуратура обвини 19-годишен младеж в побой над 60-годишен мъж. Случаят е от 13 април.

Пострадалият е с разкъсно-контузна рана на челото и счупване на челната кост, вследствие на удар със стъклена бутилка. Тийнейджърът е задържан за срок до 72 часа. За такова престъпление законът предвижда лишаване от свобода до 6 години.

Предстои да бъде внесено искане в съда за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.

