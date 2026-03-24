Жена от Свищов стана жертва на домашно насилие, съобщиха от полицията. Сигналът бил подаден на 23 март вечерта от самата потърпевша - 28-годишна. Тя обяснила, че ѝ е бил нанесен побой от майка ѝ и съпруга ѝ. Между нея и роднините ѝ се зародил скандал, който прераснал в бой.

34-годишният заподозрян е нарушил съдебна заповед за защита от домашно насилие. Той е задържан и по случая се води разследване, предаде кореспондентът на БТА в Свищов Антоанета Бълдъркова.

