Кандидат-депутатът от „Има такъв народ“ Павела Митова коментира в предаването „Твоят ден“, че предизборната кампания протича спокойно и дори по-тихо в сравнение с предходни. По думите ѝ партията е заложила на позитивно послание и активни срещи с граждани в различни части на страната.

„Обиколихме почти цялата страна. Кампанията ни е позитивна“, заяви Митова, като допълни, че екипът на ИТН е провел срещи с няколко български семейства, които са споделили както проблеми, така и удовлетворение от отделни обществени услуги. Тя посочи, че една от основните теми, които гражданите поставят, е желанието младите хора да остават в България и да имат реални перспективи за развитие.

Митова изрази скептицизъм към социологическите проучвания, според които ИТН остава под парламентарната бариера. По думите ѝ подобни прогнози не отразяват реалната подкрепа за партията.

„Никога не са ни давали да минем чертата, а после винаги сме в парламента“, коментира тя и допълни, че има съмнения за манипулации и външно влияние върху обществените нагласи в социалните мрежи.

Митова заяви още, че формацията ѝ е обект на „сериозна атака“ в онлайн пространството, включително чрез ботове и т.нар. тролски мрежи. Според нея това е проблем, който трябва да бъде адресиран и на европейско ниво.

Тя направи и критика към политическия контекст около служебната власт, като изрази мнение, че част от практиките в политическата среда в България са довели до подобни явления.

Кандидатът от ИТН призна, че партията е допуснала грешки в комуникацията с обществото. Основният проблем според нея е бил липсата на достатъчно ясно публично обяснение на взетите политически решения.

„Политиката не работи като бизнеса - трябва да обясняваш всяка стъпка“, посочи Митова и добави, че това е позволило на други политически сили да интерпретират действията на ИТН.

В разговора Митова коментира и темата за съдебната власт. Тя подчерта, че според нея политиците не трябва да определят кой да бъде главен прокурор.

Относно легитимността на Борислав Сарафов тя заяви, че приема решенията на Конституционния съд и че мандатите на институциите трябва да се спазват.

Павела Митова очерта основните приоритети на ИТН: защита на традиционното семейство, консервативна и дясна икономическа политика, ограничаване на държавния дълг и фокус върху енергетиката и националния интерес.

Редактор: Цветина Петкова