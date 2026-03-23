Партията на Слави Трифонов ще търси подкрепа с акцент върху традиционни ценности, защита на семейството и доходите. Това заяви Павела Митова в предаването „Пресечна точка“. Митова, която е водач на листите на „Има такъв народ“ в 23-и МИР София и 27-и МИР Стара Загора, коментира както предизборните послания на формацията, така и очакванията за представянето ѝ на предстоящите избори.

По повод данните от социологическите проучвания, според които партията е под 4-процентната бариера, Митова изрази съмнение в тяхната точност.

„Силно се съмнявам да познае социологията за първи път, при положение че виждаме, че тя винаги ни е поставяла извън Народното събрание, включително и на първите избори, в които участвахме. Социологията ни даваше 3,8, а ние бяхме втори от тези избори“, заяви тя.

По думите ѝ партията има основания за увереност.

„Нямам съмнение в момента в резултата на „Има такъв народ“, защото постигнахме доста през последната една година“, смята Митова.

На въпрос как формацията ще си върне доверието на избирателите, Митова подчерта, че ще се заложи на вече позната линия.

„Ще заложим на това, на което винаги сме залагали – традиционните ценности за една консервативна, дясно ориентирана партия“, посочи тя.

Сред основните акценти в кампанията ще бъде защитата на децата.

„Едно от посланията ще бъде за защита на българските деца. В момента мисля, че е актуална тема след казуса „Петрохан“, но за нас не е нещо ново“, допълни депутатът.

Митова изтъкна и законодателните инициативи на партията.

„Ние през всички тези години сме защитавали българските деца, включително и чрез законопроектите си, за да няма ЛГБТ пропаганда в училищата“, каза още тя.

Друг ключов приоритет остава семейството и икономическата стабилност.

„Ще заложим на традиционното българско семейство, за да могат българските деца да растат в добра семейна среда, която също зависи от повишаването на доходите“, смята още Митова.

Относно възможните партньорства след вота, Митова каза следното:

„Много е трудно да се отговори на този въпрос, защото за всяка следваща кампания политическите формации все повече се ориентират към това да казват защо да не се гласува за другите, вместо да търсят допирни точки“.

В отговор на въпрос дали евентуален диалог с Румен Радев и свързваната с него формация „Прогресивна България“ е възможен, Митова не изключи такава опция.

Редактор: Габриела Павлова