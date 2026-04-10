Общински съветник от Разлог и член на секционна избирателна комисия са арестувани за купуване на гласове. Това съобщи и.д главен секретар на МВР Георги Кандев в публикация във Facebook.

В резултат на проведена полицейска операция срещу изборните престъпления, в село Баня е задържан общинският съветник от Разлог. Вторият арестуван е член на секционна избирателна комисия в село Баня. Има и трето задържано лице.

При операцията са открити над 11 000 евро, укрити в таксиметров автомобил, използван при разпределението на средствата към крайни получатели. В рамките на разследването пред съдия са разпитани трима свидетели, които са потвърдили, че са получили парични суми в размер на 50 евро, с цел упражняване на вот в полза на конкретна политическа сила.

Полицейските действия са извършени на множество адреси в Разлог и в село Баня.