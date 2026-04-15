От Окръжната прокуратура в София съобщиха за NOVA, че шофьорът на товарния автомобил, запушил тунел „Витиня“ на автомагистрала „Хемус“, не е привлечен като обвиняем нито вчера, нито днес.

По данни на държавното обвинение на този етап няма събрани доказателства за извършено престъпление. От прокуратурата уточняват още, че по делото все още не е приложено заключение на автотехническа експертиза, тъй като няма информация такава да е изготвена.

Припомняме, че на 13 април, в разгара на голямото прибиране след Великден, от АПИ съобщиха, че шофьор на камион умишлено спрял в тръбата за София на тунел „Витиня” на автомагистрала „Хемус” и така затруднил движението. Товарният автомобил аварирал, но водачът отказал предложената му безплатна пътна помощ. Шофьорът беше задържан, а от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ започнаха проверка на транспортната фирма.

Днес в студиото на „Здравей, България“ служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев съобщи, че има данни, че камионът на собствен ход е могъл да излезе от тунела и да отбие встрани, за да освободи трафика, като експертиза го е доказала.