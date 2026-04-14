Светлата седмица, която се откри пред нас с Възкресение, ще завърши с поредните избори в България. Отиващата си предизборна кампания и предстоящия вот коментираха в „Челюсти” пиар експертът Нидал Алгафари и журналистът Александър Симов.

По думите на журналиста Александър Симов самият факт, че най-обсъжданата тема е показната борба с купуването на гласове, показва, че предизборната кампания на практика отсъства. "Не видях политически сблъсъци, имаше един, два и то във TikTok формат", заяви Симов. Той допълни, че именно корпоративният вот е този, който променя резултатите, а в тази посока не се предприема абсолютно нищо.

Според пиар експерта Нидал Алгафари, акциите на МВР срещу купения и контролиран вот са просто прах в очите, за да се създаде впечатление, че институцията върши реална работа. По думите му се залавят хора, които са в най-ниските нива на тази система.

