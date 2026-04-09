Продължава транспортирането на хартиените бюлетини по регионите в страната. 198 хиляди броя пристигнаха в Хасково днес под охрана.

Те са предвидени за около 226 хиляди избиратели, като се има предвид, че част от тях ще изберат да гласуват с машина. Бюлетините ще се съхраняват в областната администрация докато бъдат разпредели към 11-те общини в региона. Първите ще ги получат още днес, а останалите - след Великденските празници.

Снимка: Димитър Иванов, NOVA

„Нямаше проблем при получаването, натоварването и самото транспортиране. Всичко беше в нормални темпове под контрола на РИК”, увери заместник-председател на Регионалната избирателна комисия Гергана Демирева.

Заместник областният управител на Хасково Хасан Бекир обясни как ще се съхраняват изборните книжа. „Те ще са в две зали, които са на територията на Областната администрация в Хасково - зала Тракия и зала Марица. Ще осигурим всички мерки сигурност - жива охрана плюс запечатване на помещенията”, отбеляза той.