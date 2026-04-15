Очакват ли се проблеми и казуси в деня на изборите? Темата коментираха в предаването „Твоят ден” политолозите доцент Татяна Буруджиева и Теодор Славев.

„Аз съм по-консервативен човек. Очаквам да стане същото, което се случва и в други изборни дни. От една страна ще се показва позитивната част на процеса, а от друга – винаги ще има хора и начини да се покаже негативната”, заяви Татяна Буруджиева.

„За мен по-неприятното не е това, което ще се визуализира като проблем в изборния ден, а онова, което постоянно се разпространява като слухове”, каза тя.

„Видеонаблюдението показва много неща. Затова казвам – ще има такива случаи. Проблемът са слуховете – в тях има малко истина и много неистина”, коментира още Буруджиева.

Според Теодор Славев има няколко въпроса. „Първо по отношение на превенцията на купуването на гласове – на мен ми се струва, че служебното правителство, особено МВР, полага максимални усилия в тази насока”, каза Славев. Според него е възможно и саботажи на машините, но те ще са контрапродуктивни за тези, които ги организират.

„В малките населени места има случаи на секции, подчинени на местен олигарх, който играе за някоя партия, за някой силен на деня, и дописват бюлетини, правят преференции. Излиза и през данните”, каза Славев.

„Основният въпрос е следният: изборите са общонародно усилие. Участваме всички. Всеки гражданин има ангажимент – да гласува, да не продава гласа си, да подава сигнали при нередности, да наблюдава броенето”, коментира Славов.

Най-голямата тежест, по думите му, е в секционните избирателни комисии. Членовете там са избрани от партиите, коиот обаче нямам толкова голяма членска маса. „Това са хора, които отиват за пари. При тях няма усещането да защитят вота и може би им е все тая какво се случва”, коментира Славов.

