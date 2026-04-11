БСП ще направи предложение за проект за промени в Конституцията в следващия парламент, връщащи правомощията на президента да предлага служебни министри-председатели. Това заяви в предаването „Офанзива с Любо Огнянов” Владимир Георгиев, водач на листата на "БСП - Обединена левица" в София област. Той заяви, че една от първите задачи на "БСП-Обединена левица" ще бъде и веднага да се изработят прозрачни правила за избор на ВСС.

"До такава степен е зациклила съдебната система, че се предлагат какви ли не варианти само и само да може да се заобиколи този проблем, който се създаде с изтичане на мандата на ВСС", заяви той и допълни още, че ако Борислав Сарафов иска възобновяване на дела, има риск те да бъдат опорочени. "Виждам активност от страна на министъра на правосъдието, но действително трябва да стане така, че да има законови изменения или поправки, с които да се каже в такива случаи, когато изтича мандатът, за какъв период е и това да бъде законоустановено", коментира Георгиев.

Той заяви още, че има основание в оттеглянето на номинациите за български европейски прокурор. "Трябва да се промени съставът на комисията. В такива процедури трябва да участва много по-широк кръг. Може да се включват хора и от професионалните асоциации и общности, включително чух идеи от адвокатската колегия, които могат да се включват, не изключвам и неправителствените организации", заяви той.

Георгиев коментира случая и с прокурор Емилия Русинова. "Трябва да се дадат обяснения от самата Русинова, както и да се даде повече гласност. От морална гледна точка тези хора нямат място на такива постове", заяви той.

