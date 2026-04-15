Камион се заби в сграда в новозагорското село Богданово. Сигнал за тежкото пътнотранспортно произшествие е получен на 14 април, около 05:30 ч.

По първоначални данни от разследването товарен автомобил с прикачено ремарке, управляван от турски гражданин, е загубил контрол, напуснал е пътното платно и се е ударил в сграда.

Пристигналите на място полицейски и медицински екипи са установили смъртта на водача. По случая е образувано досъдебно производство, като се изясняват причините за инцидента.

Редактор: Цветина Петкова