Неправоспособен водач на тир се опита да избегне полицейска проверка и увлече в гонка патрулка край лясковското село Козаревец. Бащата на шофьора пък се опитал да осуети задържането му.

Случката се разиграла в неделя следобед. Вместо да се подчини на подаден звуков и светлинен сигнал, водачът увеличил скоростта. Минути по-късно униформените успели да спрат тира и установили, че зад волана е 19-годишен мъж от Горна Оряховица, без книжка, която преди време му е била отнета заради подобно нарушение.

В този момент на мястото пристигнал бащата на водача, който опитал да попречи на униформените да задържат сина му. Наложило се да бъде изпратен втори полицейски екип. Нарушителите са задържани за срок до 24 часа.