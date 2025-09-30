Неправоспособен водач, опитал се да избяга от полицейска проверка, е катастрофирал, съобщиха от полицията в Русе.

Инцидентът станал на 28 септември, когато патрулен екип на Първо РУ подал светлинен и звуков сигнал за спиране на лек автомобил . Водачът не се подчинил и увеличил скоростта си, опитвайки се да избяга от полицаите, предаде DarikNews .

Непълнолетен с положителни проби за алкохол и наркотици катастрофира в София

Патрулът последвал автомобила през града. Когато колата се е насочила в посока ГКПП „Дунав мост“, при разклона към ЛВЗ, водачът загубил контрол, колата се е ударила в тролейбусен стълб и се завъртяла.

В автомобила пътували двама младежи – водач на 19 г. и пътник на 16. Пътникът е пострадал с фрактура на дясна ключица.

Установено е, че водачът е неправоспособен. Алкохолната му проба била отрицателна. Извършен е оглед на местопроизшествието и е започнато досъдебно производство.

Редактор: Дарина Методиева