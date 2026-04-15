В ефира на "Твоят ден" по NOVA NEWS икономистът Агоп Каспарян каза, че има покачване в цените на някои стоки и услуги, но и понижаване в други. При храните, например, трябва да се има предвид и тяхната сезонност, подчерта той.

"Да не правим сензация от поскъпнали с по 30% лимони и домати. Нека да не забравяме, че хората, в крайна сметка, най-много потребяват храна", подчерта икономистът. По отношение на международната търговия и горивата Каспарян поясни, че когато цените на пазара се качват, в България има повишение, защото купуваме на по-висока цена.

Според колегата му Никола Филипов сега виждаме последствията от приемането на високо инфлационни бюджети. "Години наред в България се гласуват високо инфалционни бюджети, като голяма част от дефицита, който се реализила, отива за социални програми, повишаване на заплатите в публичния сектор. Сега виждаме емпиричния ефект от това", алармира Филипов. Той допълни още, че чрез наливането на пари през публичния сектор се получава също повишаване на цените.

Филипов коментира, че частният бизнес трябва да покачва заплатите, което обаче не е обвързано с предвидимостта на труда в условията на криза. Увеличаването на възнагражденията се отразява и на вдигането на цените, защото заплатата на работника се отразява на цената на крайния продукт, посочи икономистът. "То става едно менгеме. От една страна държавата те кара да повишаваш заплатите, от друга страна това не кореспондира с подобрение в производителността на труда", добави той.

Каспарян и Филипов обориха тезата, че въвеждането на еврото е повишило цените. „Това е новата опорка, която още повече се засилва в тази предизборна кампания. То рефлектира върху хората", каза Каспарян. По думите му масово цените са преобразувани в евро по курс 1:1, което официалните данни на Националния статистически институт не показвали.

