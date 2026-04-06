КНСБ изпраща днес пакет от мерки заради високите цени до служебния премиер Андрей Гюров, председателя на Народното събрание и парламентарно представените партии. Пакетът е в подкрепа на домакинствата.

Защо цените растат, а производителите изнемогват



Сред основните идеи са въвеждане на безплатен обществен транспорт за уязвими групи, компенсации за горива за граждани и бизнес, както и таван на надценките при горивата и храните от малката потребителска кошница. Синдикатът предлага още директна финансова помощ за хора с ниски доходи, разсрочване на сметки за ток и отопление, както и забрана за спиране на услугите за уязвими домакинства. В енергийния сектор се предлага да се запази цената на електроенергията за бита и да се приложат мерки за защита на енергийно бедните.

