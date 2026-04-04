От Комисията за защита на конкуренцията прогнозират ново поскъпване на цените на горивата от поне 10%.

От КЗК са категорични, че големите играчи на пазара на храните получават стоката на сравнително ниски цени от производителите. Но в последния етап на веригата - всички ние като потребители плащаме високи цени заради сериозни надценки.

При някои проверки от КЗК са засекли дори до 100% надценка. От Комисията определят като антиконкурентна мярка евентуалното въвеждане на таван на цените, но биха я разгледали, ако правителството предложи да бъде въведена. Условието е, че тя трябва да бъде приложена към всички участници във веригата – от производството до разполагането на хранителния щанд.

Потребители и търговци отчитат, че цените на много продукти вървят нагоре. Някои зеленчуци - като чушки и домати, поскъпват по-осезаемо. „Първо червената чушка не е в сезон и в България нямаме производство. Те са внос от Гърция, Турция и цените си тръгват от борсите“, казва собственикът на магазин за плодове и зеленчуци Иван Иванов.

По-скъпите енергия и продукция водят съответно и до по-високи цени в ресторанта. „Увеличението спрямо миналата година и то към края ѝ е двойно. В момента доставчиците ни карат на 4,50 евро или 9 лева килограм чушки. И това не е само при чушките“, споделя управителят на ресторант Цветелин Цветков.

От Монтана се отправяме към птицеферма край София, за да видим каква тенденция отчитат производителите. По данни на КНСБ през миналия март 10 яйца на дребно са стрували 2,86 лева, а този февруари - 2,98 евро.

Цените при продажба на едро обаче показват друго. "Увеличението е не повече от 5%. Почти са еднакви цените през март месец миналата година и тази", заяви председателят на Съюза на птицевъдите в България Ивайло Гълъбов.

Според проверката на КЗК – факторът, който води до това определената цена от производителя да скочи рязко, стигайки до щанда в магазина, е слагането на надценка от крайния търговец.

"Ситуацията в българското земеделие е драматична, а основният проблем е липсата на конкурентно и стабилно вътрешно производство". Това заяви Жельо Бойчев от Комисията за защита на конкуренцията в ефира на предаването „Събуди се“.

По думите му институцията следи внимателно процесите в сектора – от производството и потреблението до трансграничния внос. „Имаме едно смачкано българско производство – това е основният проблем“, подчерта той.

Бойчев посочи, че земеделските производители у нас са поставени в неравностойно положение, а секторът е силно разпокъсан и неконкурентен. Според него без развитие на собствено производство България няма как да се справи с високите цени.

Като част от анализа си Комисията е стигнала до извода, че трябва да се следят внимателно надценките и начинът на ценообразуване, особено в последния етап от веригата на доставка. „Именно там наблюдаваме изкривявания, които влияят пряко върху крайните цени за потребителите“, обясни Бойчев.

Той подчерта, че е необходима координирана намеса на всички институции, за да се намери устойчиво решение на проблема.

По отношение на горивата Бойчев отбеляза, че войната в Иран оказва влияние върху цените. Според него "Лукойл" има господстващо положение на българския пазар – както в производството, така и в съхранението и търговията на едро, което влияе върху останалите участници. „Насочили сме вниманието си към цените на едро, където виждаме сериозен ръст – от рафинерията към търговците на едро. Особено осезаемо е поскъпването при дизела и бензина“, допълни той.

Въпреки това Бойчев отбеляза като положителен факт, че в момента компанията у нас се управлява от особен управител, което създава предпоставки за по-голям контрол върху процесите в сектора.

