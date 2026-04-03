Не съм от хората, които смятат, че държавата трябва да плаща, веднага щом някой се оплаче, че нещо му е скъпо. Това е неправилна политика. Нека първо видим диагнозата. Надявам се, че никой повече няма да ме пита дали цените са се удвоили след влизането в еврозоната, тъй като очевидно не са. Това заяви в „Здравей, България” бившият министър на икономиката Николай Василев.

Той представи и конкретни данни за инфлацията: януари – 0,6%, февруари – 0,4%, март – 0,7%. "Ако погледнем последните 35 години преход, ще се окаже, че това са зимните месеци с най-ниската инфлация изобщо. По време на кризата през зимата на 1996 г. инфлацията сигурно беше 10% на час", припомни той.

По повод поскъпването на горивата заради кризата в Близкия изток Василев посочи, че цената на петрола се е повишила, но не е достигнала рекордни нива. "През 2008 г. един барел струваше 147 долара, а заплатите в България бяха четири пъти по-ниски. Сега държавата е по-богата, доходите са по-високи. Това не е краят на света", категоричен е Василев.

Според него страни като Австрия, Франция, Германия и Гърция, които въведоха компенсационни мерки, са допуснали грешка. "Въпреки мерките, цените на горивата там са по-високи от тези в България. Ако цената достигне 5 евро за литър, тогава трябва да обсъждаме извънредни мерки. Но сега няма драматично високи цени", коментира още ексминистърът.

Помощите от 20 евро за най-уязвимите групи той коментира така: "Правителството загуби половината от месец март, обяснявайки за тези помощи. Първоначално премиерът каза, че гражданите няма да правят нищо и милиони ще получат средствата по сметките си. След няколко седмици умуване обаче се оказа, че трябва да се попълват заявления. В резултат на това едва няколко десетки хиляди души са кандидатствали, а до момента са раздадени около 1 милион евро. С това ли ще бъде запомнено едно служебно правителство - че през целия месец март е организирало раздаване на по 20 евро, сякаш сме бедни като Куба или Венецуела? Разбирате ли как обществото се занимава с дребни въпроси? Тези 20 евро не са за най-уязвимите хора, тъй като те нямат автомобили. Това е помощ за други хора и на практика я получават онези, които имат време да ходят по институции и да попълват документи".

Василев подчерта, че държавата не може да компенсира всяко поскъпване, тъй като това не е устойчив модел. "Правителствата харчат много, а не правят реформи. Има хиляди незаети щатни бройки, раздут публичен сектор, твърде много институции. Проблемът не е само в заплатите, а че много от тези предприятия изобщо не трябва да са държавни. Решението е приватизация и концесии", подчерта той. И допълни: "В частния сектор няма проблем нито с кадрите, нито със заплатите. Проблемът е в държавния сектор".

