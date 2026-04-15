Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че харесва новоизбрания унгарски премиер Петер Мадяр и смята, че той „ще се справи добре“ на поста.

Мадяр победи националиста Виктор Орбан на изборите, слагайки край на 16-годишното му управление, след като партията му „Тиса“ спечели убедително при рекордна избирателна активност.

„Мисля, че новият човек ще свърши добра работа - той е добър човек“, каза Тръмп в интервю за „Ей Би Си Нюз“. Той отбеляза, че Мадяр е бивш член на партията на Орбан и споделя сходни позиции по въпросите на миграцията.

Тръмп добави, че не знае дали личната му намеса в кампанията би променила резултата, като подчерта, че Орбан е изоставал значително в проучванията. „Не бях толкова ангажиран този път. Виктор е добър човек“, каза още той.

Междувременно вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс, който посети Будапеща миналата седмица в подкрепа на Орбан, определи загубата му като „тъжна“, но увери, че Вашингтон ще работи с новото унгарско ръководство.

Поражението на Орбан се разглежда като удар за националистическите движения в световен мащаб и като знак за отслабване на влиянието на т.нар. „тръмпизъм“ в Европа.

ВСИЧКО ЗА ИЗБОРИТЕ В УНГАРИЯ ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Ивета Костадинова