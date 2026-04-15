Окръжна прокуратура-Бургас предаде на съд Никола Бургазлиев. Той е обвинен, че блъснал и убил жена с АТВ в Слънчев бряг и ранил още трима. Майката на 4-годишния Мартин издъхна в болница на 3 септември миналата година. Нейният син беше с тежка телесна повреда, а със средни телесни повреди бяха други двама души.

Престъпното деяние е извършено при управление на четириколесно електрическо превозно средство, управлявано от Бургазлиев след употреба на високорисково наркотично вещество – тетрахидроканабинол, съобщават от държавното обвинение.

И втората проба на Никола Бургазлиев показа употреба на наркотици

Установено е, че управлявайки превозното средство, подсъдимият е допуснал множество нарушения на правилата за движение по пътищата. В резултат на това причинил ПТП с преминаващите пешеходци, допълват от прокуратурата.

Предстои Окръжен съд-Бургас да нарочи дата и начален час на заседанието по делото.

Редактор: Станимира Шикова