Служебният министър-председател на България Андрей Гюров обещава по-строги действия срещу купуването на гласове и манипулирането на изборите, докато страната се насочва към осмите си парламентарни избори за последните пет години, пише "Политико".

Изборите идват след масовите протести през декември, които свалиха правителството на Росен Желязков. Гюров, който беше заместник-управител на Централната банка и член на „Продължаваме Промяната“, беше назначен за временно изпълняващ длъжността министър-председател на 11 февруари.

„Това, което искаме да направим като правителство, е за първи път да защитим изборите, а не да ги управляваме“, каза той в интервю за изданието. „Хората могат да видят, че тези избори са защитени", допълни българският премиер. Вотът ще се проведе на 19 април.

Служебният кабинет провежда кампании срещу купуването на гласове или принуждаване да се гласува за определена партия чрез използване на програми за отопление и храна за уязвими групи.

На въпрос, свързан с коалициите, които управляваха България, Гюров отговори: „Те са компромиси, насочени към упражняване на власт, а не към реформиране на системата. Това е от полза за малцина в политическите кръгове, а не за обществото като цяло“. Той предупреди, че докато тези основни проблеми не бъдат решени, България рискува да остане в капана на цикъл от политическа нестабилност и отдръпване на избирателите.

Гюров настоя, че България остава надежден партньор в рамките на западните съюзи, като НАТО, и стратегически участник в осигуряване на сигурността в Черно море. Служебният премиер подписа с Украйна и 10-годишно споразумение за сигурност и отбрана на 30 март.

„Не можем да чакаме подходящия момент, когато става въпрос за сигурност“, подчерта Гуров. Партньорството с Киев, добави той, предлага на България възможности за развитие на високотехнологични отбранителни способности.

Правителството също така се стреми да се дистанцира от решения, които смята за политически мотивирани – включително Съвета за мир на президента на САЩ. По този въпрос Андрей Гюров каза, че включването на България в организацията на Тръмп е ход, предприет от предишното правителство, който цели да обслужи тесните политически интереси на Делян Пеевски. „Не вярваме, че външната политика трябва да се ръководи от подобни интереси“, отбеляза Гюров пред "Политико".

