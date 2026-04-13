Въпреки протестите на сънародниците ни в чужбина, по предложение на „Възраждане“ и с гласовете на ГЕРБ, „Има такъв народ“ и БСП беше приета забрана да има повече от 20 избирателни секции извън дипломатическите мисии на страната ни в държави извън ЕС. Това засегна и САЩ. Какви ще са реалните пречки пред организацията на вота зад океана? Как нашите сънародници възприемат тази забрана? Достатъчни ли са секциите и какви разстояния ще трябва да изминат, за да гласуват? Темата в „Здравей, България” коментира журналистът и писател Иво Иванов.

Политолози и експерти критикуват ограничаването на секциите за гласуване извън страната

"Не знам дали всички българи в България са наясно, но гласуването в САЩ е сериозен проблем. Това е огромна държава като територия, а цените на горивата се повишиха значително. В предишните избори имахме 54-56 избирателни секции, а сега са 24. Това създава затруднения. Аз например съм в Канзас Сити - географският център на САЩ. Моята секция беше в Сейнт Луис, на около 4 часа път с автомобил. Това е поносимо според местните мащаби - отиване и връщане в рамките на деня", обясни той.

Но с премахването на секцията в Сейнт Луис Иванов заяви, че има два варианта - Денвър или Чикаго. "И в двата случая ме очакват около 16 часа път с кола - 8 часа в едната посока и 8 в другата. Това вече е почти невъзможно за повечето хора. Логистиката е много сложна. Цените на бензина и самолетните билети са високи. Дори хората, които бяха готови да пътуват, вероятно ще се откажат заради разходите", подчерта той.

И допълни: "Въпреки това, според разговорите ми с представители на българската диаспора в различни щати, ще има известен отлив, но и мобилизация. Например Роси Петкова, която е организатор на секция в Лас Вегас, очаква избиратели от щати като Юта и Аризона. Там има активна българска общност и сериозен интерес към изборите, включително заради протестите през декември".

