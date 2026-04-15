Иранската армия предупреди, че може да блокира Червено море, въпреки че страната няма излаз на него, ако Съединените щати запазят морската блокада срещу иранските пристанища.

Според генерал Али Абдолахи, ръководител на командването на въоръжените сили, подобни действия от страна на Вашингтон могат да доведат до нарушаване на примирието, което е в сила от 8 април.

„Ако Съединените щати продължат морската блокада и създадат несигурност за търговските кораби на Иран и петролните танкери, това ще бъде прелюдия към нарушение на примирието“, заяви той, цитиран от АФП.

„Мощните въоръжени сили на Ислямската република няма да позволят никакъв износ или внос в Персийския залив, Оманския залив или Червено море“, добави Абдолахи.

