Американският президент Доналд Тръмп отново засили натиска върху председателя на Федералния резерв Джером Пауъл, като заплаши, че ще го уволни, ако остане на поста след края на мандата си.

Мандатът на Пауъл начело на Фед изтича през май, а Тръмп неведнъж го е критикувал, че не намалява лихвите по-решително.

„Ще се наложи да уволня Пауъл, ако не си тръгне навреме“, заяви президентът пред „Фокс“.

Редактор: Ина Григорова