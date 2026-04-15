Митнически служители от ТД Митница Русе откриха над 1 кг кокаин и над 5,7 кг марихуана при проверка на товарен автомобил на ГКПП „Видин - Калафат”. Наркотичните вещества са били скрити в кухини на шофьорската кабина на камион, който по документи е превозвал екзотични плодове.

Инцидентът е регистриран около 17:00 ч. на 14 април 2026 г. на „Дунав мост 2”. Митническите екипи са селектирали за проверка товарен автомобил с турска регистрация, пътуващ по маршрут от Нидерландия за Турция.

Заловиха големи количества наркотици в София, има задържани (СНИМКИ)

Според представените от водача документи, камионът е превозвал авокадо и манго. При извършената физическа проверка в кабината на влекача, в естествена кухина, инспекторите са открили 11 пакета с марихуана с общо тегло 5 763,81 грама. На същото място е намерен и един пакет, съдържащ 1 074,38 грама бяло прахообразно вещество - кокаин.

Снимка: Агенция "Митници"

По случая е образувано досъдебно производство по описа на ТД Митница Русе под ръководството на Окръжна прокуратура – Видин. В качеството на обвиняем за пренасяне на високорискови наркотични вещества през границата на страната без надлежно разрешение е привлечен турският гражданин Е.Б.

Снимка: Агенция "Митници"

Лицето е задържано с прокурорско постановление за срок до 72 часа. Предстои в съда да бъде внесено искане за вземане на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража”. Разследването по случая продължава.

