Той отбеляза победата на Петер Мадяр на парти
Унгарски депутат стана хит в социалните мрежи с танца си, след като партията на дългогодишния премиер Виктор Орбан претърпя съкрушително поражение, пише vesti.bg.
@rtenews Zsolt Hegedus, a leading candidate for health minister in a future Hungarian government, stole the spotlight as the opposition Tisza party celebrated a landslide victory that ended Viktor Orban’s long rule. Hegedus’ dance moves on stage followed Tisza’s leader Peter Magyar’s victory speech. Link in bio for our coverage of Hungary’s election result 📲 #hungary #budapest #tisza #magyar ♬ original sound - RTÉ News
Жолт Хегедюш танцува с възторг на партито по случай победата, организирано от лидера на триумфиращата дясноцентристка партия „Тиса“ Петер Мадяр. След първите резултати от вота хиляди хора заляха улиците на Будапеща, за да празнуват.
Резултатът се разглежда като голям тласък за Западна Европа, тъй като Мадяр подкрепя ЕС, НАТО и Украйна в много по-голяма степен от Орбан, който се смята за съюзник на Владимир Путин и Доналд Тръмп.
Междувременно победителят на изборите заяви във вторник, че ако руският президент инициира разговор с него, той би приел и би му казал да сложи край на войната в Украйна. Все пак Мадяр беше уверен, че надали Путин би спрял военните действия по негов съвет.
Лидерът на „Тиса” избягваше да говори за Украйна или по разделителни въпроси като правата на ЛГБТ общността по време на кампанията и по-рано беше дългогодишен консервативен кадър в партията на Орбан. Той заяви пред „Асошиейтед Прес”, че ще работи по-тясно с ЕС и 32-членния военен алианс НАТО.
ВСИЧКО ЗА ИЗБОРИТЕ В УНГАРИЯ ЧЕТЕТЕ ТУК
