Европейските държави ускоряват разработването на резервен план, който да им позволи да гарантират собствената си отбрана, използвайки съществуващите структури на НАТО, в случай, че САЩ се оттеглят от Алианса. Инициативата набира подкрепа, след като и Германия, която е дългогодишен противник на подобен самостоятелен подход, дава съгласието си.

Чиновници, ангажирани с разработването на плана, който някои наричат „Европейско НАТО“, се стремят да увеличат участието на европейци в командните и контролни структури на Алианса, както и да допълнят американските военни ресурси със собствени.

Инициативата се обсъжда неформално в рамките на срещи и разговори около НАТО и не цели да конкурира настоящата организация. Европейските представители се стремят да запазят възпиращия ефект спрямо Русия, оперативната непрекъснатост и ядрената надеждност, дори ако Вашингтон изтегли войските си от Европа или откаже да я защитава, както нееднократно е заплашвал Доналд Тръмп.

Плановете, замислени още миналата година, отразяват дълбокото безпокойство в Европа относно надеждността на САЩ като съюзник. Те се ускориха, след като Тръмп заплаши да вземе Гренландия от Дания, и придобиха нова спешност на фона на напрежението около отказа на Европа да подкрепи американската война срещу Иран.

Ключов фактор за напредъка е политическият обрат в Берлин. Десетилетия наред Германия се противопоставяше на призивите на Франция за по-голям европейски суверенитет в отбраната, предпочитайки САЩ да останат основният гарант за сигурността на континента. Тази позиция се променя при канцлера Фридрих Мерц, заради съмнения относно надеждността на Вашингтон като съюзник по време на президентството на Тръмп и в бъдеще.

Предизвикателствата остават значителни. Цялата структура на НАТО е изградена около американското лидерство – от логистиката и разузнаването до върховното военно командване.

Европейските държави вече се стремят да поемат повече от тези отговорности – нещо, което Тръмп отдавна изисква. „Алиансът ще бъде по-европейски воден“, заяви генералният секретар Марк Рюте.

Редактор: Никола Тунев