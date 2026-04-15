Австралийската полиция разследва поп звездата Кейти Пери по обвинения в предполагаемо сексуално посегателство, съобщиха австралийски медии. Телевизиите "Ей Би Си" и "9News" цитират полицията на щата Виктория, според която разследването им засяга „случай на сексуално посегателство, което е станало в Мелбърн през 2010 г.“

40-годишната австралийската актриса Руби Роуз написа във вече изтрит пост в социалната мрежа "Threads", че предполагаемото посегателство срещу нея е станало в нощен клуб в Мелбърн. Пери категорично отрича обвиненията. Екипът на певицата каза в изявление, разпространено от американска медия, че обвиненията на Роуз „не само са категорично неверни, но са опасни, безрасъдни лъжи“.

В пост късно във вторник Роуз написа, че е приключила с показанията пред полицията. „Това означава, че вече не мога да коментирам, препубликувам или говоря публично за който ѝ да е от тези случаи или хора, свързани с тях“, написа тя.

Роуз живее открито като лесбийка от 13-годишната си възраст. Тя играе в телевизионния сериал „Оранжевото е новото черно“, както и във филми като „Джон Уик 2“, „Перфектният ритъм 3“ и „Мега звяр“. Кейти Пери, известна с хитове като "Firework" и "Teenage Dream", в момента има връзка с бившия канадски премиер Джъстин Трюдо. Миналата година тя стана известна като се присъедини към изцяло женския екип, който летя за кратко в Космоса на борда на космическия кораб на компанията „Блу Ориджин“.

