Австралийската дизайнерка Кейти Пери спечели правото да продава дрехи със своето име, след като отбеляза победа в продължилия с години съдебен спор за търговската марка с американската поп звезда Кейти Пери.

Дизайнерката, чието рождено име също е Кейти Пери, обвини своята много по-известна съименница в нарушение на търговската марка, твърдейки, че тя я е регистрирала преди певицата да стане световна звезда.

Изпълнителката, чието рождено име е Катрин Хъдсън, на свой ред твърдеше, че нейната музика вече е била популярна, когато дизайнерката е започнала да продава дрехи около 2008 г. Изпълнителката на хитовете I Kissed a Girl, California gurls и Firework поиска австралийската търговска марка да бъде заличена.

През 2024 г. австралийски съд отсъди в полза на певицата, произнасяйки се срещу запазването на търговската марка за дрехи. След обжалване от страна на дизайнерката Върховният съд на Австралия в крайна сметка отмени решението, след като установи, че рискът от „объркване" с изпълнителката е малко вероятен.

Представител на певицата Кейти Пери каза пред АФП, че въпреки съдебното дело, тя „никога не е искала да закрие" бизнеса на австралийската дизайнерка.

