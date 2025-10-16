Певицата Кейти Пери и бившият канадски премиер Джъстин Трюдо предизвикаха спекулации през последните седмици, че може би са в романтична връзка. Никой от двамата все още не е потвърдил директно слуховете. Въпреки това този уикенд се появиха снимки, на които Пери и Трюдо се целуват на яхта край бреговете на Санта Барбара, Калифорния. Представители на 40-годишната Пери и 53-годишният Трюдо отказаха коментар.

В понеделник вечерта, по време на концерта си в Лондон, Пери каза от сцената, че обикновено се влюбва в англичани – вероятно визирайки бившите си партньори Орландо Блум и Ръсел Бранд – но „вече не“.

🇨🇦🇺🇸💕 EN IMAGES | Des photos dévoilées par le Daily Mail, montrant Katy Perry et l’ancien Premier ministre canadien Justin Trudeau s’enlaçant sur un yacht, confirment la rumeur de leur couple. pic.twitter.com/iZBZuRp4sX — Cerfia (@CerfiaFR) October 13, 2025

Софи Грегоар, бившата съпруга на Трюдо, написа в публикация в Instagram в понеделник: "Нищо, което обичаме, не е предназначено да бъде запазено завинаги. Хора, места, моменти – всички те са предназначени да бъдат преживени, а не притежавани. Красотата е в това да бъдеш там: в споделения смях, тихия поглед, пулса на едно място, преди да се промени. Връзката не е нещо, което държим – тя е нещо, което чувстваме, докато е тук. Това е истинската магия: присъствието. Позволете си да обичате това, което е тук, без да се опитвате да го накарате да остане."

Слуховете, че Пери и Трюдо може би се срещат, се появиха за първи път през юли, когато двамата бяха забелязани заедно в Монреал. На снимките Пери и Трюдо разхождат куче през градския парк Маунт Роял, преди да бъдат заснети как вечерят заедно. Дни по-късно Трюдо беше забелязан на концерта на Пери в Монреал, а също така е бил забелязан да пее някой от песните ѝ.

Кейти Пери и Джъстин Трюдо имат връзка? (ВИДЕО)

Пери се раздели с дългогодишния си партньор, британския актьор Орландо Блум, по-рано тази година. Представители на знаменитостите потвърдиха през юли, че са прекратили деветгодишната си връзка, която започна през 2016 г. и продължи след кратка раздяла през 2017 г. Те се сгодиха през 2019 г. и през 2020 г. се роди и дъщеря им. Представители на двете звезди заявиха, че те „ще продължат да бъдат виждани заедно като семейство, тъй като техният общ приоритет е - и винаги ще бъде - отглеждането на дъщеря им“.

Пери беше омъжена преди това за британския актьор и комик Ръсел Бранд от 2010 до 2012 г.

Трюдо беше женен за Грегоар, бивш телевизионен водещ и репортер, от 2005 до 2023 г. През август 2023 г. той заяви, че след „много смислени и трудни разговори взехме решение да се разделим“. И добави, че двамата ще се съсредоточат върху отглеждането на трите си деца заедно.

През март тази година Трюдо напусна премиерския пост на Канада след близо 10 години управление.