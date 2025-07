Бившият канадски премиер Джъстин Трюдо и Кейти Пери вечеряха заедно в Монреал тази седмица. Консултант по комуникациите на популярен ресторант потвърди във вторник, че бившият премиер и певицата са прекарали около два часа в изисканото заведение в понеделник вечерта. Снимки от срещата, публикувани от TMZ, породиха спекулации за възможна романтична връзка.

Саманта Джин каза, че двамата са държали да не бъдат обезпокоявани и нито персоналът, нито другите гости са ги помолили за снимка. „Имахме чувството, че са малко по-спокойни“, сподели тя.

