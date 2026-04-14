Премиерът на Канада Марк Карни затвърди властта си, след като свика предсрочни избори и спечели мнозинството в парламента.

Решението му се смята за добре обмислено. Кампанията му беше повлияна от нарастващите анти-Тръмп настроения в страната. Карни ясно се разграничи от политиките на Доналд Тръмп и наблегна на либерални ценности, климатични мерки и стабилност.



