По случай предстоящия празник на Българската армия, който се отбелязва на 6 май, поделения на Сухопътните войски из страната отварят вратите си за посетители. В това на 61 Стрямска механизирана бригада в Карлово посетителите могат да видят как протича ежедневието на военнослужещите, да се докоснат до военна техника и да се запознаят с професията на военнослужещия.

„Все пак всяко едно дете като детски играчки иска автомати и пистолети. Интересно им е, влизат в машините, виждат какво е вътре”, каза за NOVA главен сержант Иван Господинов.

Дни на отворени врати предстоят и в Казанлък, Сливен и Ямбол.