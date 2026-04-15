Посредниците в преговорите между Съединените щати и Иран са се доближили до удължаване на временното примирие преди то да изтече следващата седмица. В това число влиза и възобновяване на преговорите за край на конфликта.

Американската блокада на иранските пристанища и подновените заплахи от страна на Иран застрашиха сключеното преди седмица споразумение, но регионални представители заявиха в сряда, че отбелязват напредък. Те казаха пред „Асошиейтед Прес”, че САЩ и Иран са постигнали „принципно съгласие“ за удължаването му, за да се даде възможност за по-нататъшни дипломатически усилия.

Тръмп: Преговорите с Иран може да се възобновят в идните дни

Преди изтичането на двуседмичното примирие на 22 април посредниците настояват за компромис по три основни спорни въпроса, които провалиха преките преговори миналия уикенд – ядрената програма на Иран, Ормузкият пролив и според единия от регионалните представители, участващ в посредническите усилия - компенсациите за военни щети. И двамата представители говориха при условие за анонимност.

Световни лидери, сред които президентът на САЩ Доналд Тръмп и генералният секретар на ООН Антониу Гутериш, заявиха във вторник, че е вероятно преговорите да бъдат възобновени в следващите дни.

Досега конфликтът е отнел живота на най-малко 3000 души в Иран, над 2100 в Ливан, 23 в Израел и повече от дузина в арабските държави от Персийския залив. Загинали са и 13 американски военнослужещи.

Перспективи за нови преговори, докато блокадата заплашва с ескалация

Конфликтът, който е в седмата си седмица, разтърси пазарите и разклати световната икономика. Морските превози бяха прекъснати, а въздушните удари нанесоха тежки щети на военната и гражданска инфраструктура в целия регион. На фона на надеждите за прекратяване на боевете, цените на петрола спаднаха, а американските акции отбелязаха скок, достигайки близки до рекордните нива от януари.

Все пак дали примирие ще се задържи изглеждаше все по-несигурно, тъй като САЩ продължиха с блокадата си. Тя заплашва да отреже Иран от икономическите жизнени артерии, на които разчита от началото на конфликта.

Войната в Близкия изток: Ирански танкери минаха през Ормузкия пролив, има надежда за преговори

Американски представител заяви във вторник, че все още се обсъждат нови преговори с Иран и че нищо не е насрочено. Той говори при условие за анонимност, тъй като не е упълномощен да обсъжда деликатни преговори.

Мухамад Аурангзеб - министърът на финансите на Пакистан, заяви пред АП, че „нашето ръководство не се отказва“ от усилията си да помогне на САЩ и Иран да сложат край на конфликта.

Танкерите обърнаха след влизането в сила на блокадата

Централното командване на САЩ съобщи във вторник, че нито един кораб не е преминал през блокадата през първите 24 часа, докато шест търговски плавателни съда са се подчинили на указанията на американските сили да обърнат и да влязат отново в ирански води.

Блокадата има за цел да окаже натиск върху Иран, който е изнесъл милиони барели петрол, предимно за Азия, откакто войната започна на 28 февруари. Голяма част от него вероятно е била транспортирана чрез т.нар. „тъмни транзити“, които заобикалят санкциите и надзора, осигурявайки парични средства. Те са жизненоважни за функционирането на Иран.

Нов шанс за дипломация: Очакват се втори преговори между САЩ и Иран

Танкерите, които се приближаваха към пролива в понеделник, обърнаха малко след влизането в сила на блокадата, макар че един от тях отново промени курса си и в крайна сметка премина през водния път.

От началото на войната Иран ограничи морския трафик, карайки повечето търговски кораби да избягват Ормузкия проток. Ефективното затваряне от Техеран на пролива, през който в мирно време преминава една пета от световния петролен транзит, доведе до скок в цените на петрола. Това, от своя сповиши цените на горивата, храните и други основни стоки далеч извън Близкия изток.

Ударите в Ливан продължават след разговорите във Вашингтон

Междувременно Израел продължи въздушната и сухопътната си офанзива в Ливан. Националната информационна агенция на страната съобщи за въздушни удари и артилерийски обстрел в целия южен Ливан в сряда, включително в близост до Бинт Джебейл, където израелските сили са обградили бойци от ливанската терористична групировка „Хизбула“.

Боевете продължиха, след като израелски и ливански представители приключиха първите си преки преговори от десетилетия насам. Израелският посланик Йехиел Лайтер заяви, че двете страни са на една и съща страна в освобождаването на Ливан от „Хизбула“. Ливанският посланик Нада Хамаде Моавад определи срещата във вторник като „конструктивна“, но призова за прекратяване на боевете. От март насам войната е принудила над 1 милион души в Ливан да напуснат домовете си.

Израелската армия призова за евакуация в Южен Ливан и нанесе удар близо до ливанската столица

Израел и Ливан технически са във война откакто Израел е създаден през 1948 г., а Ливан остава дълбоко разделен по въпроса за дипломатическите отношения с Израел.

САЩ отрекоха да са се съгласили на удължаване на примирието с Иран

Въпреки появилата се информация, че администрацията на президента Доналд Тръмп принципно е дала съгласие за по-дълъг срок на примирието, Съединените щати не са се съгласявали официално на удължаване на двуседмичното примирие с Иран, заяви високопоставен американски представител.

„Съединените щати не са се съгласявали официално на удължаване на примирието“, каза американският представител пред АФП при условие за анонимност.

„Контактите между САЩ и Иран за постигане на споразумение продължават“, добави той.

