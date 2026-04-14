По днешния спад на цените на петрола личи, че все още инвеститори и анализатори се надяват за скорошен край на кризата в Персийския залив. Но има много притеснения за задаваща се криза. Причината е, че от началото на април, в арабските страни в Персийския залив не товарят нови обеми петрол на танкерите и този недостиг скоро ще се отрази на пазара.

Търсенето на суров петрол вероятно ще претърпи най-големия си спад от времето на пандемията от COVID-19 през 2020 г., съобщи Международната енергийна агенция. Прогнозите се базират на сценарий, при който доставките на петрол през Ормузкия проток ще бъдат възобновени през май. Ако Ормузкият проток остане затворен за по-дълго, енергийните пазари и световната икономика трябва да се подготвят за сериозни сътресения през следващите месеци.

Блокадата, която обявиха Съединените щати, засега не променя ситуацията в Ормузкия пролив. Откакто тя влезе в сила, най-малко 4 ирански танкера минаха през пролива. И досега положението беше такова. Иран изнасяше петрола си, а останалите страни от региона не могат. Американците настояват, че точно този дисбаланс ще бъде променен.

"Ние спряхме да бомбардираме Иран. Очакваме от тях да ни дадат пълно отваряне на Ормузкия пролив", заяви американският вицепрезидент Джей Ди Ванс.

Не е ясно дали обявената блокада ще проработи. Дори след като са минали през пролива, иранските танкери може да бъдат спрени и конфискувани - нещо, което Съединените щати правиха във Венецуела. Последните ходове на Вашингтон предизвикват много критики. Китай е против блокадата. Анализатори казват, че Пекин може да започне да помага на иранците, за да утежни положението за Тръмп.

"В момент, когато страните са постигнали временно примирие, ескалацията на военното разполагане от страна на САЩ и целенасочената блокада само ще изострят противоречията. Ще повишат напрежението, ще подкопаят и без това крехката ситуация. Това е опасно и безотговорно поведение", коментира Гуо Дзякун, говорител на китайското външно министерство.

За това предупреждават и експертите. Директорите на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева и Международната агенция по енергетика Фатих Бирол дадоха обща пресконференция за кризата.

"Мащабът на проблема е огромен. Държавите ще понесат щети. Някои повече, някои по-малко. Но няма страна, която да е имунизирана срещу тази ситуация”, заяви Фатих Бирол.

Встрани от петрола, още един аспект на войната има важно развитие днес. Посланиците на Израел и Ливан в Съединените щати се срещат във Вашингтон за директни преговори за спиране на военните действия. Иран иска Израел да се изтегли от Ливан като условие за отваряне на пролива. На преговорите във Вашингтон не присъства представител на "Хизбула", която поиска Ливан да не участва. Израел иска от правителството в Бейрут да разоръжи групировката. Нещо, за което то вероятно няма капацитет, дори при голямо желание.

Кореспондент: Галина Петрова

ВСИЧКО ЗА ВОЕННИТЕ ДЕЙСТВИЯ В БЛИЗКИЯ ИЗТОК ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Ивета Костадинова