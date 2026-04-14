Най-малко четирима души загинаха и 29 бяха ранени при руски атаки в Херсон и Днепър в Украйна, съощи "Украинформ".

Руските сили атакуваха тази сутрин с дрон болница в центъра на украинския град Херсон, при което бяха ранени четирима служители, съобщи агенцията, позовавайки се на публикация в Telegram на военната администрация на Херсон. Ранен е бил и 62-годишен мъж, след като взривни устройства били пуснати от дрон върху автомобила му.

Атаката в града е нанесла щети на медицинското заведение, пробивайки покрива и разбивайки прозорците. Властите съобщиха, че четиримата служители на болницата - три жени на 42, 51 и 39 години, както и 67-годишен мъж, получили наранявания от взрива и от шрапнели. Военната администрация на Херсонска област също потвърди атаката и публикува снимки, подчертавайки, че руските сили продължават да атакуват медицински обекти в региона.

Най-малко четирима души са загинали, а 25 са били ранени при руска атака по украинския град Днепър, съобщи в Telegram ръководителят на областната военна администрация на Днепропетровска област Олександър Ганжа. На мястото на удара избухнал пожар.

Руските сили са нанесли удар и по търговски кораб, който се е движел по морски коридор, за да натовари зърно, съобщи във Facebook министерството на развитието на общините и териториите на Украйна, пише "Укринформ".

„Врагът продължава да атакува гражданската морска логистична инфраструктура в Одеска област. Руски дрон удари граждански търговски кораб под либерийски флаг, който се е движел по морския коридор, за да натовари царевица“, се посочва в изявлението. Няма информация за ранени. Корабът е продължил пътуването си и е достигнал пристанището.

Въпреки продължаващите атаки, пристанищните операции остават стабилни, а Украйна продължава да осигурява работата на морския коридор и изпълнението на експортните си задължения.

