Скоростта на движение в участъка от 67-и до 80-и км на автомагистрала „Тракия“ в област Пазарджик е намалена до 100 км/ч. поради неравности, съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура".

Целта е повишаване безопасността на движение в 13-километровата отсечка, която не е ремонтирана повече от десет години. По трасето са монтирани пътни знаци и табели, сигнализиращи шофьорите за неравностите и необходимостта да ограничат скоростта.

Предстоят частични ремонтни дейности в участъка по програмата за текущо поддържане, като в момента се подготвят нужните документи за възлагане на работите.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

